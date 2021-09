O Flamengo anunciou este sábado a contratação do defesa central internacional brasileiro David Luiz, de 34 anos, antigo futebolista do Benfica, que estava sem clube desde que terminou contrato com os ingleses do Arsenal.

David Luiz esteve 14 anos na Europa, durante os quais conquistou 23 títulos, e segundo a imprensa brasileira, o seu contrato com o Flamengo é válido até dezembro de 2022.

Passa a ser a terceira aquisição do 'mengão' desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, juntando-se a Andreas Pereira e Kenedy, reforçando as aspirações da equipa à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores, na qual já é semifinalista.

Depois de deixar o Brasil em 2007, o internacional brasileiro vestiu as camisolas de Benfica, dos ingleses do Chelsea, dos franceses do Paris Saint-Germain e dos ingleses do Arsenal, que representou nas duas últimas temporadas.