Inglês Anthony Taylor arbitra jogo do Benfica em Kiev para a Liga dos Campeões

O árbitro inglês Anthony Taylor vai dirigir o jogo de estreia do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões de futebol, na terça-feira, no estádio do Dínamo de Kiev, informou hoje a UEFA.

Anthony Taylor, de 42 anos, terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn, cabendo a Chris Kavanagh, também inglês, desempenhar as funções de videoárbitro (VAR), de acordo com a informação publicada no sítio oficial do organismo regulador do futebol europeu na Internet.

O árbitro inglês, internacional desde 2013, já dirigiu um jogo do Benfica nas competições europeias, na Liga Europa da época 2018/19, frente ao Eintracht Frankfurt, na primeira mão dos quartos de final, que os lisboetas venceram por 4-2 (foram eliminados ao perderem por 2-0 no segundo confronto, na Alemanha).

Além do Benfica e do Dínamo de Kiev, que se defrontam na terça-feira, a partir das 20:00, na capital ucraniana, o Grupo E da Liga dos Campeões de 2021/22 integra também os espanhóis do FC Barcelona e os alemães do Bayern Munique, principais favoritos à qualificação para os oitavos de final.

No Grupo H, o árbitro português Artur Soares Dias vai dirigir o jogo entre o Malmo e a Juventus, na Suécia, tendo como assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, enquanto João Pinheiro será o VAR.