Canoísta Teresa Portela sexta no K1 500 do Mundial, Kevin Santos nono em K1 200

A canoísta Teresa Portela foi este domingo sexta classificada na final do K1 500 metros dos Mundiais de Copenhaga, enquanto Kevin Santos terminou o K1 200 metros em nono no lago nos arredores da capital dinamarquesa.

Depois da quinta posição em K1 200, a sua melhor de sempre em Mundiais, Teresa Portela arriscou na parte inicial do desafio dos 500 metros, que terminaria em 1.51,97 segundos, a 3,89 segundos da neozelandesa Aimee Fisher, que bateu a húngara Tâmara Csipes por 91 centésimos e a dinamarquesa Emma Jorgensen por 1,76 segundos.

Teresa Portela, de 33 anos, tinha sido sétima nos Jogos Olímpicos em K1 500 metros e 10.ª em K1 200.

Kevin Santos não começou bem e já foi tarde para recuperar, acabando o K1 200 metros em nono, em 36,44 segundos, a 1,65 segundos do ouro do italiano Andrea di Liberto, que foi apenas dois centésimos mais rápido do que o sueco Petter Menning e 16 do que o letão Roberts Akmens.

O canoísta luso tinha integrado igualmente o K4 500 metros, com João Ribeiro, Messias Baptista e Ruben Boas, que concluiu o seu desempenho na Dinamarca na 11.ª posição.

Ainda esta manhã, o vice-campeão da Europa João Ribeiro disputa a final de K1 500 metros, enquanto Francisca Laia e Messias Baptista têm a regata das medalhas no K2 200 misto.

À tarde, Fernando Pimenta, novo campeão do Mundo de K1 1.000 metros, vai tentar novo pódio em K1 5.000 metros.

Além da medalha de Pimenta, Portugal tem o bronze de Norberto Mourão em canoagem adaptada, em VL2.

