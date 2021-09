Fernando Pimenta conquista segunda medalha nos Mundiais de canoagem 

Fernando Pimenta conquistou este domingo a medalha de prata em K1 5000 metros, nos Mundiais de canoagem, em Copenhaga.

Esta é a segunda medalha do canoísta português, que no sábado conquistou o ouro em K1 1000 metros.

O português perdeu o ouro nos últimos segundos da prova, quando foi ultrapassado por pelo canoísta húngaro Balint Noe.

É a quinta medalha de Portugal nos Mundiais de Copenhaga, o melhor resultado de sempre da representação lusa, depois do ouro conquistado por Fernando Pimenta, da prata de João Ribeiro no K1 500 metros, do bronze de Norberto Mourão na canoagem adaptada, em VL2 e da prata de Francisca Laia e Messias Baptistano K2 200 metros misto.

LEIA TAMBÉM: