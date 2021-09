Champions: Benfica vence o Barcelona por 3-0

O Benfica venceu esta quarta-feira o FC Barcelona, por 3-0, no Estádio da Luz, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Darwin Núñes inaugurou o marcador aos 3 minutos de jogo. O segundo golo chegou após o intervalo, aos 69 minutos, marcado por Rafa Silva.

Darwin Núñes marcou o 3-0 através de grande penalidade, garantindo a primeira vitória do Benfica na fase de grupos da Champions.

Os encarnados não venciam os catalães desde a final da Taça dos Campeões Europeus de 1960/61.

No outro jogo do Grupo E, o Bayern Munique venceu o Dínamo de Kiev por 5-0.

Com este resultado, o Benfica fica em segundo lugar no grupo, com quatro pontos, atrás do Bayern Munique, que tem seis. O Dínamo está em terceiro com um ponto e o Barcelona em quarto, sem pontos.

As fotografias do jogo:

1 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 2 / 19 Armando Franca 3 / 19 Armando Franca 4 / 19 Armando Franca 5 / 19 PEDRO NUNES 6 / 19 PEDRO NUNES 7 / 19 PEDRO NUNES 8 / 19 PEDRO NUNES 9 / 19 PEDRO NUNES 10 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 11 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 12 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 13 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 14 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 15 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 16 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 17 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 18 / 19 MANUEL DE ALMEIDA 19 / 19 MANUEL DE ALMEIDA

