Newcastle comprado por consórcio da família real saudita

O Newcastle, histórico clube inglês, foi comprado por um consórcio da família real saudita, o que levou os adeptos a festejar como se tivessem vencido o campeonato.

O novo dono do Newcastle é Mohammed Bin Salman, príncipe da Arábia Saudita.

O histórico clube inglês foi comprado por um dos homens mais ricos do mundo.

Bin Salman tem uma fortuna 15 vezes maior que a do presidente do Manchester City.

Em Inglaterra, Amanda Staveley dá a cara pelo consórcio e promete mudanças no clube.

"Estamos muito empolgados com o reforço da equipa, mas temos que trabalhar dentro de um fair play financeiro e temos que nos certificar de que isto será feito num prazo mais longo. Mas pode ter certeza de que queremos investir a todos os níveis e, obviamente, queremos conseguir o melhor trabalho possível ", diz a nova diretora do Newcastle, Amanda Staveley.

Em 2019, foram executadas 184 pessoas na Arábia Saudita, e o regime de Bin Salman é acusado de ter mandado assassinar jornalistas e ativistas.

A Amnistia Internacional acredita que limpar a imagem do regime é o objetivo por trás deste tipo de investimento milionário.

"Isto mostra que o futebol inglês está aberto a negócios quando se trata de limpar a imagem do regime de um país que abusa dos direitos humanos através do futebol. A Amnistia Internacional considera ridículo que indivíduos implicados em crimes de guerra ou crimes contra a humanidade possam, se tiverem bolsos suficientemente fundos, comprar um lugar no topo do futebol inglês", aponta o"Head of Campaigns" da Amnistia Internacional, Felix Jakens.