Processo por insultos a Marega termina sem condenados

Terminou sem condenações o processo que envolve o jogador do FC Porto Moussa Marega, devido a insultos racistas proferidos pelos adeptos do Vitória de Guimarães. Os três arguidos aceitaram a suspensão provisória do processo, que foi proposta pelo Ministério Público.

Tal como tinha acontecido há um ano, também neste processo os arguidos vão ter de entregar ao Estado o valor de mil euros, ficando ainda proibidos de aceder a recintos desportivos durante um ano e obrigados a apresentarem-se na polícia sempre que o Vitória de Guimarães jogar.

Segundo o Jornal de Notícias, os adeptos têm também de pedir desculpa a Marega publicamente, através de um texto que será publicado no jornal “Desportivo de Guimarães”.

A solução foi proposta pelo Ministério Público, que teve em consideração a inexistência de antecedentes criminais dos arguidos e a idade. Considera que responde “suficientemente às exigências de prevenção especial e geral”.

O caso remonta a 16 de fevereiro de 2020: durante um jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, Marega abandonou o relvado, devido à imitação de sons de macaco, vindo da bancada.