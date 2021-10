Acordo total: o novo contrato de Diogo Costa com o FC Porto

O guarda-redes Diogo Costa aceitou a última proposta do FC Porto para a renovação de contrato.

O Jogo Aberto sabe que o guarda-redes, de 22 anos, deve assinar na segunda-feira o novo contrato, que será válido até junho de 2026.

O internacional português vai passar a receber 750 mil euros limpos por temporada, com o empresário Pedro Pinho a ter direito a 10% do valor do salário bruto como comissão de intermediação.

JuanJo Martin

Jorge Mendes ficará com o mandato de exclusividade para uma futura venda de Diogo Costa.

O guardião já informou a direção "azul e branca" que aceita estas condições e é esperado na próxima segunda-feira no Estádio do Dragão para assinar a renovação.