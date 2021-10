Fórmula 1: calendário do Mundial de 2022 deixa Portimão de fora

Um número recorde de 23 grandes prémios vai integrar o calendário de 2022 do Mundial de Fórmula 1, com início em 20 de março no Bahrain e termo em 20 de novembro em Abu Dhabi, foi anunciado esta sexta-feira.

De acordo com o que foi oficializado, o circuito de Portimão, que integrou o calendário em 2020 e 2021, vai ficar de fora da temporada de 2022.

O recorde de 23 corridas estava previsto para a temporada de 2021, mas as inúmeras anulações e reprogramações, consequência da pandemia de covid-19, acabaram por adiar o mesmo para a próxima temporada.

Fórmula 1: Calendário do Mundial de 2022

1. 20 março - Bahrain, Sakhir

2. 27 março - Arábia Saudita, Jeddah

3. 10 abril - Austrália, Melbourne

4. 24 abril - Emilia Romagn, Imola a)

5. 8 maio - Miami, Miami b)

6. 22 maio - Espanha, Barcelona a)

7. 29 maio - Mónaco, Mónaco

8. 12 junho - Azerbaijão, Baku

9. 19 junho - Canadá, Montreal

10. 3 julho - Reino Unido, Silverstone

11. 10 julho - Áustria, Spielberg

12. 24 julho - França, Le Castellet

13. 31 julho - Hungria, Budapeste

14. 28 agosto - Bélgica, Spa

15. 4 setembro - Países Baixos, Zandvoort

16. 11 setembro - Itália, Monza

17. 25 setembro - Rússia, Sochi

18. 2 outubro - Singapura, Singapura a)

19. 9 outubro - Japão, Suzuka

20. 23 outubro - Estados Unidos, Austin a)

21. 30 outubro - México, Cidade do México

22. 13 novembro - Brasil, São Paulo

23. 20 novembro - Abu Dhabi, Abu Dhabi

a) Sujeito a formalização do contrato.

b) Circuito sujeito a homologação por parte da FIA.