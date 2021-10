Champions: Sporting e Besiktas de mãos vazias defrontam-se na Turquia

As duas equipas ainda não somaram qualquer ponto no grupo C da Liga dos Campeões e, por isso, Rúben Amorim considera que o próximo encontro será crucial.

O guardião espanhol, Adán deverá voltar à titularidade diante do Besiktas, depois do jovem João Virginia se ter estreado na baliza do Sporting, no último jogo, a contar para a Taça de Portugal frente ao Belenenses. Nesse duelo do Restelo, Pedro Porro saiu lesionado, mas poderá ser opção na Turquia.

Pedro Gonçalves é outro que também pode ir a jogo, estreando-se na champions. Tabata é a única baixa por lesão no Sporting.

O jogo está marcado para as 17:45 horas.