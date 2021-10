Cristiano Ronaldo reagiu à derrota do Manchester United, por 5-0, frente ao Liverpool, em Old Trafford, Inglaterra.

No Instagram, o internacional português agradece o apoio dos fãs e diz que a responsabilidade é dos jogadores.

"Às vezes, o resultado não é aquele pelo qual lutamos. Às vezes, a pontuação não é a que desejamos. E isso é culpa nossa, só nossa, porque não há mais ninguém para culpar. Os nossos fãs foram, mais uma vez, incríveis com um apoio constante. Merecem melhor do que isto, muito melhor, e cabe-nos fazer por isso. A hora é agora!", lê-se.

Centenas de adeptos do Manchester United deixam estádio ao intervalo

Centenas de adeptos do Manchester United deixaram Old Trafford ao intervalo, numa altura em que a equipa estava a perder por 4-0, com o Liverpool.

PHIL NOBLE

Manchester United sofre derrota pesada frente ao Liverpool

O Liverpool impôs este domingo a maior derrota da época ao Manchester United, ao vencer em Old Trafford com uma 'mão cheia' de golos (5-0), em jogo da 9.ª jornada da Liga inglesa de futebol em que Salah brilhou.

No lado dos 'reds' também Diogo Jota esteve em bom plano, com o internacional português a marcar o 2-0, aos 13 minutos, já depois de Keita, a passe de Salah, ter feito o 1-0, logo aos cinco minutos.

A goleada do Manchester United faz aumentar a contestação ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, depois de vários resultados questionáveis da equipa, que não vence há quatro jornadas e é sétima classificada na Liga.

Já o Liverpool reocupa a segunda posição, a um ponto dos 'blues', e também com mais um de diferença para o campeão Manchester City, que é terceiro.