Sporting no pódio dos melhores clubes formadores de futebolistas da Europa

O Sporting é o terceiro da lista dos melhores clubes formadores da Europa, hoje divulgada pelo Observatório do Futebol, e encabeçada pelos holandeses do Ajax, tendo em conta 31 ligas do 'Velho Continente'.

O Benfica surge no oitavo posto e o FC Porto está na 16.ª posição deste 'ranking' em que os ucranianos do Shakhtar Donetsk são o segundo clube mais destacado.

O Ajax tem 81 jogadores colocados nos diversos campeonatos europeus, face aos 75 do Shakthar e 70 dos 'leões', ao passo que o Benfica 'fabricou' 60 craques e os 'dragões' 45.

Na análise às cinco ligas mais importantes (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), a hierarquia é dominada pelos espanhóis Real Madrid e do FC Barcelona, ambos com 42 atletas das suas 'canteras'.

O Sporting encontra-se na 14.ª posição (21 formandos), enquanto 'encarnados' e FC Porto estão bem abaixo na tabela, com escassos 12 e sete jogadores colocados, respetivamente.

O clube de Alvalade, cujo centro de treinos e formação está localizado perto de Alcochete, é o segundo melhor, atrás do Ajax, tendo em consideração todas as outras Ligas que não as cinco principais.

O critério deste 'ranking' é elaborado com base em atletas que representaram os respetivos clubes, pelo menos, três anos entre os 15 e 21 anos de idade.