Bulls abrem temporada com quatro triunfos pela primeira vez desde Michael Jordan

Os Chicago Bulls abriram a temporada da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) com quatro triunfos e nenhuma derrota, pela primeira vez em 25 anos, depois de vencerem os Toronto Raptors, por 111-108.

Desde 1996/97, quando, ainda comandados por Michael Jordan, venceram o quinto campeonato, que os Bulls não somavam quatro vitórias no arranque da temporada, com DeMar DeRozan em destaque, ao marcar 26 pontos, secundados por Zach LaVine (22).

Com pior começo, os Raptors somaram a terceira derrota em quatro encontros, com OG Anunoby a ser o melhor marcador, com 22 pontos.

Os Bulls são os únicos invictos da Conferência Este, depois de os Charlotte Hornets terem sofrido o primeiro desaire da temporada, em casa frente aos Boston Celtics, por 140-129, após prolongamento.

Para somar a segunda vitória em quatro jogos, o conjunto de Boston beneficiou da excelente prestação de Jayson Tatum, que marcou 41 pontos, mais 11 do que Jaylen Brown.

Apesar de terem sete jogadores a atigirem a dezena de pontos - Miles Bridges e LaMelo Ball chegaram aos 25 -, os Hornets sofreram o primeiro desaire em quatro partidas.

