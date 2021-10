Valentino Rossi diz que MotoGP "nunca mais foi o mesmo" após guerra com Marc Márquez

O italiano Valentino Rossi (Yamaha) assume, numa entrevista ao canal italiano Mediaset, que o MotoGP "nunca mais foi o mesmo" após a guerra protagonizada com o espanhol Marc Márquez, em 2015.

Rossi, que fez uma retrospetiva da carreira de 26 anos no Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade, assegurou que "nunca tinha visto um campeão a correr para que um rival perdesse e não para ganhar" ele próprio.

Segundo o piloto italiano da Yamaha, nove vezes campeão do mundo, "nada foi igual" a partir dessa altercação, que incluiu o famoso empurrão a Márquez com a perna.

"De 2015 guardo más recordações porque houve uma grande batalha com o [espanhol] Jorge Lorenzo e tive problemas com o [Marc] Márquez, que me fez perder", disse Valentino Rossi, na mesma entrevista.