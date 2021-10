Adversário do Benfica vence e segue líder no campeonato ucraniano

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, saiu este sábado vencedor do reduto do lanterna-vermelha Mariupol (2-3), numa partida da 13.ª jornada da Liga ucraniana, e prossegue na liderança isolada.

No estádio Volodymyr Boiko, o defesa Dmytro Myshnyov, na transformação de grande penalidade, aos quatro minutos, colocou os anfitriões em vantagem, que viria a ser anulada logo de seguida, quando Sergiy Sydorchuk, aos seis minutos, restabeleceu a igualdade, encaminhando o Dínamo Kiev para a reviravolta no marcador, confirmada por Mykola Shaparenko, aos 29.

No segundo tempo, Sydorchuk viria a bisar, aos 68’, e a garantir que a terceira vitória seguida já não iria fugir ao emblema de Kiev, que ainda sofreu um tento de Klymenko (90+1’), no tempo extra.

O campeão em título lidera de forma isolada o campeonato, com 35 pontos, mais seis do que o segundo colocado Shakhtar Donetsk. O Mariupol está em último lugar, com apenas quatro.

► Veja mais: