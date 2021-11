Sergio Agüero desfalca FC Barcelona por três meses devido a lesão

O futebolista internacional argentino Sergio 'Kun' Agüero vai falhar os próximos três meses de competição pelo FC Barcelona, anunciou hoje o clube catalão, sem divulgar o problema específico a que vai ser tratado.

Segundo um comunicado hoje divulgado pelos 'culés', o avançado iniciou um "processo de diagnóstico e de terapêutica", cuja "eficácia será avaliada para determinar a recuperação", estando "indisponível para ser convocado" nos próximos três meses.

No sábado, o avançado foi hospitalizado para efetuar um "exame cardiológico", após uma indisposição no jogo desse dia com o Alavés (1-1).

Aos 40 minutos, Agüero sentiu-se indisposto no jogo da 12.ª jornada da Liga espanhola de futebol e acabou por ser substituído pelo brasileiro Coutinho, aos 41.

Seguindo o protocolo para este tipo de casos, o internacional 'albi-celeste' foi transportado de ambulância para um hospital de Barcelona.

'Kun' está de regresso a Espanha aos 33 anos, com o avançado ex-Atlético de Madrid a disputar já cinco jogos (um golo) pelos catalães, após 10 temporadas no Manchester City.

O FC Barcelona é adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões em futebol e, depois do desaire na Luz por 3-0, recebe os 'encarnados' na quinta jornada, em 23 de novembro.