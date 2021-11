Djokovic vence em Paris e bate recorde de títulos em Masters 1000

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, tornou-se este domingo o recordista de títulos em torneios da categoria Masters 1000, ao vencer em Paris, depois de derrotar na final o russo Daniil Medvedev, segundo do 'ranking'.

Numa reedição da final do último Open dos Estados Unidos, Djokovic 'vingou-se' de Medvedev e venceu por 4-6, 6-3, 6-3, em duas horas e 16 minutos.

Depois de já ter assegurado na véspera que iria terminar a temporada no topo da hierarquia mundial por um inédito sétimo ano, 'Nole' acrescentou mais um recorde ao seu palmarés, ao somar o 37.º título Masters 1000.

Até hoje, o sérvio partilhava o recorde com o espanhol Rafael Nadal, com 36 troféus na segunda mais importante categoria do ténis masculino, apenas abaixo dos Grand Slam.