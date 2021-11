Jorge Simão pede "rigor extremo" ao Paços frente ao favorito Benfica

O treinador do Paços de Ferreira, Jorge Simão, disse hoje ser necessário "um extremo rigor" e "alguma percentagem de sorte" para ter sucesso na visita ao Benfica, na sexta-feira, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

"Acima de tudo, temos de ter um extremo rigor no nosso jogo, se calhar com maior incidência na parte defensiva. Penso que o rigor nos nossos comportamentos e uma percentagem de alguma sorte, que às vezes pode ser decisiva, serão a chave do jogo", disse Jorge Simão, em conferência de imprensa.

O jogo surge após uma paragem para os compromissos das seleções, que permitiu "recuperar alguns jogadores" e "ajustar o caminho", e antecede mais uma ronda europeia, com o Benfica a deslocar-se a Barcelona para a Liga dos Campeões, levando Jorge Simão a admitir ter dúvidas sobre o 'onze' que o Paços vai defrontar.

"Tenho dúvidas nos nomes, no onze [do Benfica] , mas não no que eles vão à procura. Preparamo-nos para os comportamentos que iremos encontrar", referiu o técnico, consciente da vontade do Benfica de querer resolver cedo a eliminatória.

Jorge Simão prometeu um Paços na máxima força, confirmando o internacional canadense Stephen Eustáquio entre os eleitos, e insistiu na importância de haver rigor nos comportamentos da equipa, num jogo em que, segundo consulta feita pelo técnico, terá entre "cinco e 10%" de possibilidades de sucesso.

"Uma boa forma de perceber estas coisas [do favoritismo] é consultar as casas de apostas. Não tenho claro como chegam aos valores, mas diria que a percentagem ronda os cinco e os 10% [para o Paços] . Acho que é a percentagem que está em cima da mesa. Teoricamente, o favoritismo está todo do lado do Benfica, compete-nos agarrar e lutar por essa percentagem", concluiu.

O jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal entre Benfica e Paços de Ferreira realiza-se no Estádio da Luz, na sexta-feira, às 20:45, e terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

