Rúben Amorim considera justa a vitória do Sporting frente ao Varzim

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera o resultado justo. No entanto, lamenta o mau estado do relvado do Estádio de Alvalade, em Lisboa.

"Temos que melhorar. Retirar as coisas boas, mas sabendo que os jogos de taça são sempre complicados, com muitas mexidas na equipa", acrescenta.

Já o treinador do Varzim, António Barbosa, diz estar orgulhoso do trabalho da equipa.

Sporting segue em frente na Taça de Portugal

O Sporting segue em frente na Taça de Portugal ao vencer o Varzim por 2-1, esta quinta-feira, no Estádio de Alvalade.

Os leões inauguraram o marcador aos 67 minutos, com um golo de Pedro Gonçalves. A resposta do Varzim chegou aos 78 minutos, num penálti convertido por Heliardo.

A vitória foi garantida aos 87 minutos num penálti marcado por Pote.

O Sporting, que venceu a Taça de Portugal 17 vezes, a última em 2018/19, regressa aos oitavos de final, fase em que foi eliminado na última temporada.