Samaris reforça Fortuna Sittard após rescisão com o Benfica

O futebolista internacional grego Andreas Samaris, que estava sem clube na sequência da rescisão de contrato com o Benfica, vai reforçar o Fortuna Sittard até ao fim da época 2021/22, anunciou esta sexta-feira a formação dos Países Baixos.

O médio grego, de 32 anos, anunciou em agosto a saída do Benfica, ao qual chegou em 2004, tendo permanecido sete temporadas no clube lisboeta, durante as quais conquistou quatro títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, duas taças da Liga e uma Supertaça portuguesa.

"Já estou nos Países Baixos há alguns dias e gosto muito. Depois de um período maravilhoso em Portugal, estou ansioso por esta nova aventura e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser importante para a equipa", afirmou Samaris.

O internacional helénico (39 jogos e um golo marcado em representação da Grécia), vai juntar-se no Fortuna Sittard aos portugueses Ivo Pinto e Lisandro Semedo, este último internacional por Cabo Verde.

O Fortuna Sittard ocupa o 17.º e penúltimo lugar no campeonato dos Países Baixos, que é liderado pelo campeão Ajax, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, em igualdade pontual com o PSV Eindhoven.