Champions: Sporting precisa de ganhar, Benfica de empatar e FC Porto pode perder

O Sporting precisa de ganhar na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol se quiser estar nos oitavos, enquanto o Benfica necessita de um empate e o FC Porto não os compromete perdendo.

Na quarta-feira, a formação leonina recebe o Borussia Dortmund, em jogo do Grupo C, e, vencendo por dois golos, qualifica-se para a fase a eliminar, o que, a acontecer, seria a repetição do feito único de 2008/09.

Por seu lado, os dragões podem garantir a 13.ª presença nos oitavos, desde que em 2003/04 esta fase foi introduzida na prova, mas têm de vencer em Liverpool e esperar ainda pela derrota do Atlético de Madrid na receção ao AC Milan.

Ao contrário de Sporting e FC Porto, o Benfica, que entra na terça-feira, não tem hipóteses de garantir o apuramento, mas pode deixá-lo encaminhado, precisando para isso de não perder na deslocação ao reduto do FC Barcelona.

Os encarnados podem, no entanto, ficar já fora da corrida aos oitavos, em caso de derrota frente à equipa agora comandada por Xavi Hernández, sendo que os leões enfrentam o mesmo cenário, pois serão eliminados se perderem com os alemães.

As contas lusas vão começar a ser feita no mítico Nou Camp, onde os encarnados estarão no batismo europeu do ex-médio internacional espanhol, que se estreou no sábado pelo Barça com um afortunado 1-0 caseiro ao Espanyol.

Um penálti polémico, concretizado pelo holandês Memphis Depay, selou a pouco convincente vitória dos catalães, um dia depois do 4-1 do Benfica ao Paços de Ferreira para a Taça, com quatro golos nos últimos 15 minutos, de Grimaldo, Seferovic, Rafa e Everton.

Dois pontos à frente dos encarnados, o FC Barcelona parte na frente e só precisa de pontuar para manter o segundo posto, mas sabe que não vencendo, fica numa situação muito complicada para garantir a 18.ª presença consecutiva nos oitavos.

O onze de Jorge Jesus tem uma última jornada muito favorável, pois recebe o Dinamo Kiev, que pode chegar à Luz já sem hipóteses sequer de discutir o terceiro lugar e consequente despromoção à Liga Europa, enquanto os catalães jogam em Munique.

A formação encarnada necessita, assim, de pontuar, após os épicos 3-0 na Luz, selados, em 29 de setembro, com dois golos do uruguaio Darwin Núñez (três e 79 minutos), o segundo de penálti, e um de Rafa (69). Não terá, certamente, uma altura mais propícia para fazer história em Nou Camp.

No outro encontro do grupo, o Bayern Munique, já com lugar assegurado nos oitavos, só precisa de conquistar um ponto em Kiev para garantir o primeiro lugar do Grupo E.

Quanto aos embates lusos de quarta-feira, as atenções centram-se em Alvalade, onde o conjunto comandado por Rúben Amorim tem uma oportunidade única para selar, ou pelo menos encaminhar, o apuramento para os oitavos de final.

Sem metade da equipa do outro lado, leia-se Erling Halland, os leões, que perderam por 1-0 na Alemanha, na segunda ronda do Grupo C, garantem os oitavos vencendo por dois golos e ficam numa situação muito favorável caso triunfem pela margem mínima.

Ganhando por um golo, o Sporting parte para a última ronda com mais três pontos do que os alemães e uma simpática vantagem de oito golos face aos germânicos, que na última ronda recebem o Besiktas, enquanto os verde e brancos visitam o já apurado Ajax.

Em caso de empate, a vantagem seria toda dos alemães, que ficavam com os oitavos à distância de um triunfo face aos quase eliminados turcos. Se vencerem em Alvalade, os alemães qualificam-se e atiram os leões para a Liga Europa.

Na véspera do decisivo confronto, o Borussia Dortmund venceu em casa o Estugarda por 2-1, no regresso ao onze do português Raphaël Guerreiro, enquanto o Sporting bateu em casa o secundário Varzim, por 2-1, na Taça, com um bis de Pedro Gonçalves.

Por seu lado, o FC Porto tem poucas ilusões de garantir à quinta jornada o apuramento para os oitavos, já que este objetivo depende de dois resultados muito pouco prováveis: um triunfo em Liverpool e o desaire do Atlético na receção ao AC Milan.

Os comandados de Sérgio Conceição, que foram goleados em casa por 5-1, poderão beneficiar do facto de o Liverpool já estar apurado, como vencedor do Grupo B, mas, a menos que os reds poupem muito, não parece que este seja o adversário mais propício para o FC Porto vencer, finalmente, em Inglaterra.

Se, no entanto, conseguirem esse feito, garantem que ficam à frente dos colchoneros, mesmos que estes batam em casa os italianos. Então, bastaria aos 'dragões' empatar no dragão com os espanhóis, em 7 de dezembro.

O desaire em Anfield Road e a vitória do Atlético ainda assim nada hipotecam, uma vez que o FC Porto sabe que, vencendo os campeões espanhóis no Dragão, está nos 'oitavos', como em 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19 e 2020/21.

No fim de semana, o FC Porto preparou-se com um 5-1 caseiro face ao secundário Feirense, enquanto o Liverpool recebeu e goleou o Arsenal por 4-0, tendo o ex-portista Diogo Jota marcado o segundo golo.

A quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se na terça e quarta-feira, e 13 equipas - 10 dependendo apenas de si próprias - têm a possibilidade de se juntar nos oitavos a Liverpool, Ajax, Bayern Munique e Juventus.

