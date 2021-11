Os finalistas aos prémios "The Best" da FIFA

A FIFA divulgou, esta segunda-feira, a lista reduzida de candidatos aos prémios "The Best" 2021.

Sebastian Widmann

Melhor jogador do ano

Entre os 11 nomeados para melhor futebolista masculino de 2021 está Cristiano Ronaldo, o único representante luso.

Os restantes jogadores na corrida são:

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Neymar Jr. (Paris Saint-Germain)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Clive Brunskill

Melhor jogadora do ano

No futebol feminino, há treze candidatas ao prémio de melhor futebolista do ano:

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Christine Sinclair (Portland Thorns FC)

Ellen White (Manchester City)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji Soyun (Chelsea)

Lucy Bronze (Manchester City)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Pernille Harder (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Stina Blackstenius (BK Häcken)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Catherine Ivill

Melhor guarda-redes do ano (masculino)

Entre os postes, são cinco os nomes que podem conquistar o prémio de melhor guarda-redes do ano pela FIFA:

Alisson Becker (Liverpool)

Benjamin Mendy (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Alexander Hassenstein - UEFA

Melhor guarda-redes do ano (feminino)

Nos campeonatos femininos, as candidatas ao prémio de melhor guarda-redes do ano são:

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Rosengård / Paris Saint-Germain)

Alex Grimm

Melhor treinador do ano (masculino)

Diretamente do banco de alguns dos melhores clubes do mundo, são candidatos a melhor treinador do ano:

Antonio Conte

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Hans-Dieter Flick (seleção da Alemanha)

Lionel Scaloni (seleção da Argentina)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (seleção de Itália)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Alex Grimm

Melhor treinador ou treinadora do ano (feminino)

Por fim, para a pessoa - homem ou mulher - com maior talento, em 2021, ao leme de uma equipa de futebol feminino, poderão vencer: