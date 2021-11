O Benfica manteve esta terça-feira a possibilidade de se qualificar para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao empatar a zero em casa do FC Barcelona, na quinta jornada do Grupo E.

Após o empate em Camp Nou, Jorge Jesus, lamentou a oportunidade desperdiçada por Seferovic nos instantes finais do jogo e considerou que o Benfica merecia vencer em Barcelona.

Saiba mais