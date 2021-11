Lionel Messi conquista a sétima Bola de Ouro

Lionel Messi conquistou, esta segunda-feira, a sétima Bola de Ouro da carreira. Na corrida estavam Jorginho (Chelsea), Donnarumma (PSG), Lewandowski (Bayern de Munique), De Bruyne (Manchester City), Kanté (Chelsea), o português Cristiano Ronaldo (Manchester United), Benzema (Real Madrid), Mbappé (PSG) e Salah (Liverpool).

O 'pontapé de saída' foi dado em 2009, ano em que o internacional argentino 'arrecadou' a primeira Bola de Ouro. O mesmo feito alcançou em 2010, 2011 e 2012. Nos anos seguintes, o troféu foi entregue a Cristiano Ronaldo, e em 2015 voltou a ser conquistado por Messi. Já com cinco Bolas de Ouro, o argentino conquistou a sexta em 2019.

A pandemia obrigou ao cancelamento da cerimónia em 2020, pelo que Messi se manteve até esta segunda-feira como o detentor do título que acabou por revalidar. A vitória da Argentina na Copa América, selada em pleno Maracanã, com um triunfo sobre o Brasil (1-0), numa prova em que foi o melhor jogador, marcador e rei das assistências, além de totalista (630 minutos) terá sido um fator determinante para a atribuição da sétima Bola de Ouro.

A juntar ao sucesso da Argentina, que não perde um jogo desde 2019, o atual jogador do PSG ainda venceu a Taça do Rei e foi o melhor marcador da Liga espanhola, pela oitava vez, na despedida do FC Barcelona.

No segundo lugar ficou o avançado Robert Lewandowski, do Bayern Munique, que também foi eleito avançado do ano, enquanto o ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea, escolhido como clube do ano, foi terceiro.

Quanto aos outros troféus masculinos, o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, que no verão trocou o AC Milan pelos franceses do Paris Saint-Germain, arrebatou o prémio para melhor guarda-redes (Troféu Yashin) e o espanhol Pedri, do FC Barcelona, o de melhor jogador de menos de 21 anos (Troféu Kopa).

Por seu lado, a espanhola Alexia Putellas, que alinha no FC Barcelona, conquistou a Bola de Ouro feminina, sucedendo à norte-americana Megan Rapinoe.

