Liga dos Campeões: FC Porto, sem Pepê, pode garantir passagem aos oitavos

Pepê está infetado com covid-19 e falha o jogo de amanhã entre FC Porto e Atlético de Madrid, que é decisivo para a continuidade dos dragões na Champions. Os azuis e brancos estão no segundo lugar do grupo e, se vencerem, garantem a passagem aos oitavos de final.

Pepê não constava do boletim clínico dos dragões, mas esta segunda-feira não subiu ao relvado.

Logo depois do treino, Sérgio Conceição esclareceu a situação do jogador brasileiro de 24 anos.

Pelo relvado não passou também Grujic, neste caso, por motivos bem diferentes, que levaram o treinador do FC do Porto a deixar um recado para o interior do clube.

Grujic junta-se assim a Pepe e João Mário na lista de jogadores em dúvida para a partida que pode permitir aos dragões a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Pela frente vai estar o Atlético de Madrid, que chega à última jornada com menos um ponto do que o FC Porto.

Sérgio Conceição recusa assumir qualquer tipo de favoritismo.

O FC Porto segue em frente se vencer o Atlético de Madrid, sendo que um empate também pode ser suficiente caso o Liverpool não perca frente ao AC Milan.

O jogo é esta terça-feira, às 20:00, no Estádio do Dragão.

