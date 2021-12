Southampton contrata guarda-redes por um mês

O experiente guarda-redes argentino Willy Caballero assinou contrato por um mês com o Southampton, para fazer face às lesões dos dois guardiões da equipa principal dos 'saints', anunciou esta segunda-feira o clube da Liga inglesa de futebol.

O 15.º classificado da 'Premier League' está privado do guarda-redes titular, Alex McCarthy, que se lesionou no sábado, na partida frente ao Brighton, já depois de o suplente, Fraser Forster, ter contraído uma lesão durante um treino, na semana passada.

Só com o guardião da equipa de sub-23, Harry Lewis, à disposição, os 'saints' optaram por resgatar o internacional argentino, de 40 anos, que estava sem clube desde o final de junho, quando terminou contrato com o Chelsea, no qual atuou entre 2017 e 2021.

Caballero, que conta ainda com passagens por Boca Juniors, Málaga ou Manchester City, fica vinculado ao Southampton até 5 de janeiro de 2022.