José Eduardo Pinto da Costa, ex-diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto e irmão do Presidente do FC Porto, morreu esta quarta-feira aos 87 anos, avançou o Porto Canal.

Foi professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e professor na Universidade Lusíada do Porto.

Esteve 25 anos à frente do Instituto de Medicina Legal do Porto.