A desilusão tomou conta dos adeptos à saída do Estádio do Dragão, num jogo que ficou marcado por ânimos exaltados dentro e fora do relvado.

Houve quem já nem visse o golo de Sérgio Oliveira. A frustração era tanta que o apito final ficou por ouvir. Cá fora entre o silêncio da desilusão, o eco de quem não deixou de apoiar a equipa numa noite difícil.

Um resultado ingrato para Sérgio Conceição, injusto na visão dos adeptos e que provavelmente não será fácil de digerir.

Pela frente vem um lay-off da Liga Europa, uma ideia que ainda não foi bem aceite.

Dentro de campo os ânimos exaltaram-se e fora também. Uma equipa de jornalistas espanhóis queixou-se de agressões durante a transmissão. O FC Porto confirmou que os adeptos insultaram os jornalistas, mas negou qualquer agressão.

O FC Porto abandona a Liga dos Campeões, depois de ter sido derrotado por 1-3 pelo Atlético de Madrid, esta terça-feira, no Estádio do Dragão.

Griezman foi o primeiro a marcar pela equipa de Madrid, aos 56 minutos. Seguiram-se os golos de Angel Correa aos 90 e de Rodrigo de Paul aos 90+2.

Sérgio Oliveira marcou um penálti a favor do FC Porto aos 90+6.

Com esta derrota, o FC Porto segue para a Liga Europa, na qual vai disputar o acesso aos oitavos de final num 'play-off' com o segundo classificado da fase de grupos desta competição.

