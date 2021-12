O jogo entre o Tottenham e o Rennes, da Liga Conferência Europa de futebol, agendado para esta quinta-feira, foi adiado para data a anunciar, devido a vários casos positivos do novo coronavírus na equipa inglesa, anunciou a UEFA.

"Confirmamos que o jogo Tottenham-Rennes não se realizará hoje à noite", afirmou um porta-voz do organismo que gere o futebol europeu à agência noticiosa AFP.

A decisão da UEFA coloca fim a uma polémica espoletada na quarta-feira depois de o Tottenham ter afirmado que o encontro, previsto para Londres, iria ser adiado devido a oito jogadores e cinco elementos do clube terem testado positivo para vírus, que provoca a covid-19.

Poucas horas depois, a equipa francesa contestou as afirmações do Tottenham, referindo que o adiamento era "uma decisão unilateral" dos londrinos, "que não foi confirmada pela UEFA".

Entretanto, um porta-voz do Rennes confirmou que a equipa está de regresso a França, e remeteu para mais tarde uma posição do clube sobre o assunto.

O Rennes lidera o Grupo G da Liga Conferência Europa - a competição do terceiro escalão da UEFA - com 11 pontos e já garantiu o triunfo no grupo, enquanto o Tottenham está em segundo lugar empatado com os holandeses do Vitesse, que hoje joga com os eslovenos do Mura, ambos com sete pontos.

O segundo classificado de cada grupo apura-se para um 'play-off' a realizar com uma das equipas que sairá da Liga Europa.