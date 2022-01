Jorge Jesus suspenso por 15 dias

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou o treinador do Benfica, Jorge Jesus, com uma suspensão de 15 dias.

Em causa estão as críticas do treinador do Benfica à arbitragem de Artur Soares Dias após o jogo da época passada, precisamente contra o FC Porto, realizado em maio.

Para além da suspensão, Jesus terá de pagar uma multa de 12.240 euros, tendo os jogadores Otamendi e Grimaldo sido ambos multados em 1.020 euros, igualmente por comentários à arbitragem do jogo com o FC Porto.

O castigo é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Jorge Jesus arrisca assim falhar, entre outros, os clássicos frente ao FC Porto, primeiro para a Taça de Portugal (23 de dezembro) e depois para o campeonato (30 de dezembro).

O clube da Luz, que na altura reiterou que o juiz devia deixar de apitar jogos com os "dragões", foi multado em 32.640 euros.

O Benfica já anunciou que vai recorrer da decisão para Tribunal Arbitral do Desporto e desafiou a FPF a dissolver o Conselho de Disciplina, alegando "sucessivas decisões que prejudicam gravemente" o clube e a ausência de "equidade".