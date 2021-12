Simeone diz que João Félix é "importante" mas "tudo pode acontecer" em janeiro

O técnico do Atlético Madrid, o argentino Diego Simeone, afirma esta sexta-feira que o futebolista português João Félix é uma "peça importante" na equipa, mas confessa que "tudo pode acontecer" em janeiro, na reabertura do mercado de transferências.

Em conferência de imprensa, questionado sobre um possível pedido do avançado para abandonar o clube em janeiro, caso não seja mais utilizado, Simeone refere que está preparado para todas as situações, mas defende que Félix "tem de melhorar e provar o seu valor em campo".

"Entendo sempre tudo e estou aberto a tudo. Tudo pode acontecer, mas o mais importante é a equipa e o João é uma peça importante da equipa", afirma Diego Simeone, em Madrid, na antevisão do encontro de sábado, no terreno do Sevilha, da Liga espanhola.