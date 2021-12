Francisco Lufinha prevê chegar à ilha Martinica na segunda-feira

Francisco Lufinha prevê a chegar à ilha Martinica, nas Caraíbas, esta segunda-feira.

Explica que o kiteboat em que está a atravessar o Oceano Atlântico é movido a energias renováveis e diz que é tempo de mudar o amanhã através da sustentabilidade.

Francisco saiu da Marina de Cascais a 3 de novembro e tem como destino final a ilha de Martinica nas Caraíbas. Até agora já percorreu cerca de 6 mil quilómetros e a data prevista de chegada é já na próxima segunda-feira.

O objetivo do kitesurfer português é estabelecer um novo recorde do mundo para a travessia mais rápida do Atlântico, a solo, num kiteboat, e sensibilizar para a preservação dos oceanos.

Francisco Lufinha é detentor do Recorde Mundial da Maior Viagem de Kitesurf sem paragens, quando em 2015 fez a travessia entre Lisboa e a ilha da Madeira.

