Vítor Baía sobre suspensão de Conceição: "Precisámos de saber onde esteve mal"

Vítor Baía considera que a decisão sobre o castigo aplicado a Sérgio Conceição demorou demasiado tempo a ser conhecida. No entanto, o Administrador da SAD do FC Porto garante que a equipa não se vai ressentir.

Sérgio Conceição foi castigado com 7.650 euros de multa e 15 dias de suspensão, na sequência de críticas efetuadas à arbitragem em fevereiro.

O técnico dos "dragões" junta-se a Jorge Jesus entre os ausentes do clássico para a Taça, já que o treinador do Benfica foi igualmente suspenso por 15 dias, devido a declarações sobre a arbitragem no encontro com o FC Porto da temporada passada.

