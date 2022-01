Vice-presidente do Flamengo esteve reunido com o agente de Jorge Jesus

O Flamengo continua em Portugal à procura de um novo treinador. Existem vários nomes em cima da mesa, e esta segunda-feira o vice-presidente do clube brasileiro esteve reunido com o empresário de Jorge Jesus.

O dirigente do emblema brasileiro confessou que ainda não falou com o treinador, mas espera conseguir faze-lo.

O contrato de Jorge Jesus com o clube da Luz é até ao final desta época, mas o técnico não tem sido consensual entre os benfiquistas.

Os próximos dois jogos, para a Taça de Portugal e para o campeonato, no Dragão, com o FC Porto, podem ajudar a definir o futuro do treinador das águias.

O Flamengo vai esperar pelo que pode acontecer nos próximos dias e se a primeira opção falhar, há uma lista de técnicos portugueses que podem assumir o comando do clube brasileiro, entre eles estão Paulo Sousa, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca ou Rui Vitória, despedido recentemente do Spartak de Moscovo.

