Covid-19: Neemias Queta entra no protocolo de saúde da NBA e deve falhar próximos jogos

O português Neemias Queta, dos Sacramento Kings, entrou esta terça-feira no protocolo de saúde e segurança da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) contra a pandemia de covid-19 e deve falhar os próximos jogos da equipa.

Segundo divulga a ESPN, o poste português é o sétimo jogador da equipa de Sacramento a entrar no protocolo e vai falhar o jogo de quarta-feira frente aos LA Clippers.

Para regressar à equipa, o jogador admitido ao protocolo anti-covid-19 da NBA deve aguardar no mínimo 10 dias ou apresentar dois testes negativos com intervalo mínimo de 24 horas.

Neemias Queta tinha-se estreado na sexta-feira, tornando-se o primeiro português a jogar na NBA, no desaire caseiro com os Memphis Grizzlies por 105-124, então disputando 7.44 minutos.

O jogador luso, de 22 anos, somou cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento, tendo ainda falhado os quatro 'tiros' de campo tentados, incluindo três 'tapinhas'.

Na segunda-feira, Queta cumpriu o segundo encontro na NBA, mas só alinhou nos últimos 1.45 minutos no desaire frente aos Golden State Warriors (113-98).

Com o jogo resolvido (108-94), Doug Christie trocou Tristan Thompson pelo poste luso, que no primeiro ataque fez uma assistência para Jahmi'us Ramsey e no seguinte um 'turnover' (perda de bola sem lançamento).

O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft', realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de senior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

