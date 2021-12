Vice-presidente do Flamengo afirma que "Jorge Jesus sempre será uma opção"

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, está em Portugal e disse, em exclusivo ao Mercado Aberto, que ainda não falou com Jorge Jesus. Garante ainda que não deseja que o Benfica perca para facilitar a saída do técnico.

“Eu não vou ficar aqui esperando ou torcendo para o Benfica perca ou Jorge Jesus perca o jogo”, disse Marcos Braz. “Jorge Jesus sempre será uma opção, mas hoje ele está com contrato”, admitiu, acrescentando que o treinador das águias “pode ser uma opção desde que ele esteja aberto para isso”

Marcos Braz garante ainda que não se encontrou com Jorge Jesus “em respeito ao Benfica e aos jogos que ele tem”. Garante ainda que poderá voltar de Portugal “com outro técnico resolvido”, que não Jesus.