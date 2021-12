O Flamengo continua à procura de treinador em Portugal. O vice-presidente do clube brasileiro, Marcos Bras, está em Braga para conhecer as estruturas do clube e reunir-se amanhã com o presidente do clube minhoto.

O adjunto do Benfica confirmou esta quarta-feira o encontro de Jorge Jesus com o Flamengo mas garante que o treinador principal quer ficar no clube. João de Deus explicou que o encontro teve o aval da direção encarnada.

"O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes", pode ler-se no comunicado publicado no site do Benfica.

"Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura".

"O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo".

O clube da Luz garante que Jorge Jesus não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica.