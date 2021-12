Portimonense segue na Taça depois de vencer Famalicão nas grandes penalidades

O Portimonense garantiu esta terça-feira, após grandes penalidades, a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, numa partida muito equilibrada frente ao Famalicão.

A equipa de Paulo Sérgio, que esteve desde o início da segunda parte a jogar com menos um jogador, segue em frente na prova depois de algum sofrimento ao longo do tempo regulamentar, enquanto os famalicenses, que estrearam Rui Pedro Silva no comando técnico da equipa, foram travados e somam assim a quinta derrota consecutiva (depois de quatro a contar para o campeonato).

Para chegar aos oitavos de final, o Famalicão goleou a Académica de Coimbra (0-4), da II Liga, e eliminou o Alverca (1-2), da Liga 3, enquanto os algarvios venceram, nas grandes penalidades, a Oliveirense, da Liga 3, e ganharam em casa do Penafiel (0-3), da II Liga.

A partida iniciou-se pautada por grande equilíbrio e o primeiro momento de perigo aconteceu logo aos cinco minutos para a formação da casa: Batubinsika, num livre, deixou a bola para Banza que, à boca da baliza, não conseguiu emendar para golo.

O Portimonense, com nove alterações em relação ao último jogo, apresentou-se também com perigo e, aos 27 minutos, esteve próximo de chegar ao golo. Fabrício cabeceou no coração da área, mas a bola saiu ligeiramente ao lado do poste da baliza de Luiz Júnior.

Quando já tudo fazia crer que a partida seguia para intervalo sem golos, a equipa do Algarve, já em tempo extra, colocou-se na frente do marcador. Aylton Boa Morte fintou, com grande competência, Batubinsika e rematou à baliza, abrindo assim a contagem.

A segunda parte começou com uma expulsão: Aylton viu o segundo cartão amarelo na partida e deixou o Portimonense reduzido a 10 jogadores aos 51 minutos, momento a partir do qual o Famalicão cresceu muito no terreno e não parou na busca pelo golo do empate.

E, aos 82 minutos, e após muitas tentativas, os famalicenses conseguiram igualar o encontro: após um canto na direita, marcado por Ivo Rodrigues, Bruno Rodrigues marcou de cabeça.

Nos minutos finais, o Portimonense ficou a reclamar uma grande penalidade, por uma alegada falta sobre Pedro Sá, mas o árbitro mandou seguir.

No prolongamento, já com ambas as equipas muito desgastadas, nenhuma conseguiu desfazer o nulo, obrigando a partida seguir para grandes penalidades.

Nesta fase valeu a eficácia de Payam, com o guarda-redes do Portimonense a defender duas grandes penalidades do Famalicão e a carimbar a passagem dos algarvios à fase seguinte da prova.

