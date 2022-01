Não sou eu, és tu  

Vive disso e para isso. Procura-o em todas as partes. Em todos os lugares. De Portugal ao Brasil. E põe essa necessidade à frente de tudo.

É incapaz de resistir às manifestações que o endeusam e que o colocam nos píncaros. Mesmo numa profissão em que os estados de alma mudam do dia para a noite. Isso é para os outros. Não é para ele. Porque ele, assim entende, está acima de tudo isso.

Da mesma forma, não compreende, nem aceita, o oposto. E fica desfeito quando não saem em sua defesa. Pior do que os lenços brancos ou os assobios na Luz, é o silêncio de Rui Costa. É não ter uma manifestação pública do seu presidente. Uma serenata para o bairro inteiro ouvir.

Os dirigentes do Flamengo conhecem-no bem e tocam a música que lhe agrada. Acenam-lhe com um Maracanã que canta pelo seu regresso e seduzem-no para um café de aroma afrodisíaco.

No fundo, fazem o seu jogo, a sua parte. Não interessa se é casado. Porque amor é amor. E num passado nada distante houve quem fizesse o caminho inverso para provocar um divórcio. Essa ferida ainda está aberta. Marcos Braz, “vice” do Flamengo, lembra-o de todas as vezes.

Depois há a outra parte. Cada vez mais evidente. Jesus e o Benfica estão mal casados. Não é amor, é contrato. Não vivem juntos, dividem casa. E há muito tempo que dormem em camas separadas. Mesmo nas vitórias.

Pode durar uma semana, um mês ou até Maio. Mas nunca mais do que isso. Haja o que houver. Este casamento já só existe no papel. As partes toleram-se. E mal.

Mas é diferente o Benfica partir para outra, deixando Jorge Jesus sozinho, ou ambos começarem de imediato novas relações. É aí que também entra o Flamengo. Uma escapatória para manter o ego lá no alto: “Não fui despedido, fui-me embora”, dirá a si próprio e a todos os que o queiram ouvir.

Depois, caso venha a ser feliz noutra casa, com todo o amor que precisa para respirar, poderá sempre voltar a ligar a Rui Costa: “Vês? Não era eu, eras tu.”