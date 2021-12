Da promessa de um Benfica a jogar o triplo ao divórcio com os adeptos: o balanço do regresso de Jesus

Depois de conquistar seis títulos no Flamengo e garantir um lugar na história do futebol brasileiro, Jorge Jesus fez as malas e regressou a Portugal e ao Benfica no verão de 2020.

Chegou com a promessa de uma equipa a jogar o triplo, mas os resultados não chegaram. Neste regresso aos encarnados, Jesus não ganhou qualquer título.

A direção do clube decidiu, no entanto, manter a confiança no treinador na expetativa de que a nova época fosse diferente para melhor. Mas apesar da qualificação para os oitavos de final da Champions, o Benfica já está fora da Taça de Portugal e é 3º na Liga, a quatro pontos de Sporting e do FC do Porto.

Depois da derrota na Luz frente aos leões, a reacção das bancadas deixava ainda bem evidente um claro divórcio entre os adeptos do Benfica e Jorge Jesus.