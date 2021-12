De Cascais às Caraíbas: Francisco Lufinha atravessou sozinho o Oceano Atlântico

O kitesurfer português Francisco Lufinha atravessou o Oceano Atlântico.

Partiu de Cascais a 3 de novembro, fez uma paragem técnica em La Palma e depois demorou 20 dias a chegar às Caraíbas.

Francisco Lufinha, em entrevista à SIC Notícias, explica que é este registo que está a tentar validar no Guinness "para ficar com o record da travessia do Atlântico em kiteboat em solitário mais rápida de sempre".

"As emoções foram muitas. Cheguei a apanhar ondas bastante grandes, de quatro, cinco metros, com vento forte (...). Mas consegui lá chegar!"

Francisco Lufinha confessa estar muito "orgulhoso por ter conseguido alcançar mais este feito" e conta os próximos desafios.