"Sempre foi o Benfica, nada de Porto", afirma João Victor na chegada a Lisboa

João Victor chegou esta quinta-feira a Lisboa. O defesa central brasileiro, de 23 anos, custou 9,5 milhões de euros por 80% do passe e garantiu que sempre quis vir para o Benfica.

Chegou esta quinta-feira de manhã com toda a convicção em relação à sua decisão. "Sempre quis vir para o Benfica, só tenho isso a dizer", afirmou o defesa central quando questionado acerca do interesse do FC Porto. Mas não ficou por aqui e reiterou:

"Não sei, isso é com os meus empresários, sempre foi o Benfica, nada de Porto"

Desde o primeiro momento, João Victor assume que nunca duvidou de qual seria o futuro clube.

"É uma escolha muito boa, a minha escolha sempre foi vir para o Benfica, é um melhores clubes da Europa, o maior de Portugal. Então estou muito contente com a minha escolha e sei que vou fazer uma grande história aqui no clube"

O jovem de 23 anos chega ao Benfica com o objetivo de se afirmar na equipa de Roger Schmidt, depois de o ter feito no Corinthians de Vítor Pereira. É o quinto reforço desta época para o clube da Luz.

Pode ainda chegar nos próximos tempos ao Benfica mais um jogador vindo da América do Sul. Enzo Fernández pode antecipar a sua chegada a Portugal, uma vez que o River Plate, clube que representa, foi ontem eliminado da Copa Libertadores.