Internacional inglês anuncia adeus ao futebol aos 30 anos

O ex-futebolista do Arsenal Jack Wilshere anunciou esta sexta-feira a retirada dos relvados com apenas 30 anos, ele que foi o mais jovem da história do clube inglês a estrear-se na Premier League, aos 16 anos e 256 dias.

Em dez anos a envergar as cores do clube londrino, de 2008 a 2018, Wilshere conquistou duas Taças da Inglaterra, em 2014 e 2015, mas a sua carreira ficou marcada por inúmeras lesões que condicionaram a sua ascensão a outros patamares.

De 2018 a 2020, vestiu a camisola do West Ham e representou a seleção inglesa por 34 vezes, tendo marcado dois golos, com destaque para a sua participação no Mundial 2014 e no Euro 2016.