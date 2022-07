Manchester United contrata Christian Eriksen

O Manchester United contratou o futebolista internacional dinamarquês Christian Eriksen por três épocas, até junho de 2025, anunciou hoje o clube inglês pelo qual alinham os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O médio ofensivo, com larga experiência na 'Premiership', estava sem clube após seis meses ao serviço do Brentford, depois de recuperar de um problema cardíaco, dramaticamente detetado em pleno Euro2020, num encontro da Dinamarca com a Finlândia, interrompido quando o jogador caiu inanimado no relvado do Estádio Parken, Copenhaga.