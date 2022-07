Aos 40 anos, Zlatan Ibrahimovic renova com o AC Milan

Depois de ter sido alvo de uma intervenção cirúrgica ao joelho, no final da época passada, e de muito se ter falado acerca do futuro do sueco, o Milan anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato do avançado de 40 anos por mais uma época.

"Nunca satisfeito, sempre em busca de mais", foi assim que o clube italiano descreveu Zlatan Ibrahimovic num vídeo publicado nas redes sociais do AC Milan.