Cristiano Ronaldo e o empresário Jorge Mendes estiveram, esta terça-feira, no centro de treinos do Manchester United para decidir o futuro do futebolista português.

A grande figura dos “red devils”, Alex Ferguson, tentou convencer o camisola 7 a continuar no clube, algo que, segundo a imprensa britânica, não teve sucesso.

Pelas informações recolhidas, Ronaldo ainda treinou com a equipa e foi muito bem recebido pelos colegas e pelo novo treinador, Erik ten Hag.