Musa bisa na vitória do Benfica sobre o Amora em jogo-treino

O Benfica venceu, esta quarta-feira, o Amora por 3-1, em jogo-treino disputado no centro de estágio do Seixal, em que o treinador Roger Schmidt aproveitou para dar minutos aos jogadores menos utilizados.

No jogo, de acordo com uma nota no site do clube, as “águias” marcaram por intermédio do avançado croata Petar Musa, autor de dois golos, e de Chiquinho, que fez o 3-0, enquanto no Amora, equipa da Liga 3, o golo foi do são-tomense Eba.

Na terça-feira à noite, o Benfica disputou e venceu a Eusébio Cup diante do Newcastle (3-2) em jogo no Estádio da Luz.

As “águias” ultimam a preparação para o primeiro jogo oficial, quando receberem, na terça-feira a partir das 20:00, os dinamarqueses do Midtjylland, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.