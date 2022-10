Justiça espanhola pede dois anos de prisão para Neymar

A imprensa espanhola está a avançar que o ministério público vai pedir, em tribunal, uma pena de dois anos de prisão e o pagamento de um multa de 10 milhões de euros.

Em causa está a transferência do Santos para o Barça. A justiça espanhola considera que Neymar assinou, em 2011, "contratos simulados com o Barcelona, ignorando que os direitos dos jogadores pertenciam ao Santos e à DIS (uma empresa brasileira especializada no mercado do futebol)".

Além de Neymar vão a julgamento em outubro os seus pais e os dois ex-presidentes do FC Barcelona, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, e o ex-diretor do Santos.

Há cerca de sete anos, a DIS denunciou a situação por considerar que foi vítima de um engano criado por Neymar, os seus familiares e o Barça. A empresa era detentora desde 2009 de 40% dos direitos do jogador quando este alinhava pelo Santos.

O julgamento arranca dia 17 de outubro. Neymar será ouvido pela justiça um mês antes do arranque do Mundial no Qatar.