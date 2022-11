O Olympiacos anunciou esta segunda-feira a chegada do espanhol Carlos Corberán para treinador da equipa de futebol, embora ainda não tenha oficialmente despedido o português Pedro Martins, campeão grego nas últimas três temporadas.

Em comunicado publicado no seu site oficial, o Olympiacos dá as boas-vindas a Carlos Corberán, técnico de 39 anos que passou as duas últimas épocas no Huddersfield, do segundo secação inglês e que trabalhou no Leeds United com o argentino Marcelo Bielsa.

"Corberán levou Huddersfield ao 'play-off' de promoção à Premier League e encontrou grande sucesso ao lado de Bielsa", lê-se na nota do clube helénico.