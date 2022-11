Os encarnados defrontaram os dinamarqueses do Midtjylland esta terça-feira e venceram a partida por 4-1, com um hat-trick de Gonçalo Ramos (17', 33' e 61') e um golo de Enzo Fernandez (40'), que marcou na estreia oficial pelos encarnados.

"Foi um excelente jogo, a motivação que vinha da pré-época para este jogo foi fantástica e o apoio do estádio foi fantástico", com mais de 53 mil espetadores nas bancadas, continuou o treinador do Benfica.

A formação de Roger Schmidt visita a Dinamarca no dia 9 de agosto, para a segunda mão da pré-eliminatória, onde procura confirmar o apuramento para o play-off, no qual poderá defrontar os ucranianos do Dínamo de Kiev ou os austríacos do Sturm Graz.